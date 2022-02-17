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Беларусь вводит ограничения на экспорт сахара

17.02.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Беларусь вводит ограничения на экспорт сахара

Лицензирование на вывоз белого кристаллического сахара вводят в Беларуси, говорится в постановлении Совета министров №82 от 15 февраля 2022 года.

Вывозить сахар за территорию республики можно только по разовым лицензиям, выдаваемым МАРТ по согласованию с концерном «Белгоспищепром».

Основные пункты постановления вступят в силу после официального опубликования и будут действовать 6 месяцев.

На товары для международной гуманитарной помощи и перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок постановление не распространяется.

Фото: Pixabay.com

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Лицензирование на вывоз белого кристаллического сахара вводят в Беларуси, говорится в постановлении Совета министров №82 от 15 февраля 2022 года. Вывозить сахар за...
 
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