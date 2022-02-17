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Беларусь вводит ограничения на экспорт сахара
Источник материала: ОНТ
Лицензирование на вывоз белого кристаллического сахара вводят в Беларуси, говорится в
Вывозить сахар за территорию республики можно только по разовым лицензиям, выдаваемым МАРТ по согласованию с концерном «Белгоспищепром».
Основные пункты постановления вступят в силу после официального опубликования и будут действовать 6 месяцев.
На товары для международной гуманитарной помощи и перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок постановление не распространяется.
Фото: Pixabay.com
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Лицензирование на вывоз белого кристаллического сахара вводят в Беларуси, говорится в постановлении Совета министров №82 от 15 февраля 2022 года. Вывозить сахар за...
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