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Лукашенко прибыл на полигон Осиповичский
Источник материала: ОНТ
Ракетные войска, артиллерия и авиация – на полигоне «Осиповичский» сегодня разыгрывают один из тактических эпизодов военного учения. Оценить «Союзную решимость» в Могилёвскую область прибыл Александр Лукашенко.
Здесь Главнокомандующему сначала продемонстрировали развертывание смешанной полевой группы из белорусских «Полонезов» и российских «Эскандеров». А затем вместе с военнослужащими нашей страны свои профессиональные навыки и готовность отразить потенциальную угрозу в Осиповичах демонстрируют подразделения воздушно-десантных войск Вооруженных Сил России.
По замыслу этого эпизода десант условного противника высадился в районе позиций реактивных и ракетных подразделений Союзного государства, чтобы их уничтожить. Им помешают летчики, которые задействуют многоцелевые истребители Су-35С, и завоюют с их помощью превосходства в воздухе, открыв дорогу для ракетно-бомбовых ударов самолетами Як-130 и ударными вертолетами Ми-24.
Также военные используют реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Ураган», переносные зенитные ракетные комплексы «Верба», реактивную артиллерию, гаубицы, самоходные артиллерийские установки «Нона».
Ожидается, что Президент по итогам этого эпизода даст свою оценку действиям военнослужащих.
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Ракетные войска, артиллерия и авиация – на полигоне «Осиповичский» сегодня разыгрывают один из тактических эпизодов военного учения. Оценить «Союзную решимость»...
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