Румлевский мост в Гродно полностью закрыли из-за дефектов

Источник материала: ОНТ

Гродно полностью закрыли из-за дефектов" class="one-news__figure-img">

Румлевский мост – один из 4-х автомобильных мостов через Неман в Гродно - полностью закроют до 1 апреля, сообщает sputnik.by со ссылкой на Гродненское городское ЖКХ.

Во время плановых ремонтных работ там обнаружили дефекты – сейчас их нужно устранить.

Новый Восточный мост предлагают использовать водителям, которые хотят проехать из районов Гродно на левом берегу Немана в районы на правом берегу. Отмечается, что дорога может занять больше времени из-за пробок.

Фото: newgrodno.by

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