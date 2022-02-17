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Румлевский мост в Гродно полностью закрыли из-за дефектов

17.02.2022 11:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Румлевский мост в Гродно полностью закрыли из-за дефектовГродно полностью закрыли из-за дефектов" class="one-news__figure-img">

Румлевский мост – один из 4-х автомобильных мостов через Неман в Гродно - полностью закроют до 1 апреля, сообщает sputnik.by со ссылкой на Гродненское городское ЖКХ.

Во время плановых ремонтных работ там обнаружили дефекты – сейчас их нужно устранить.

Новый Восточный мост предлагают использовать водителям, которые хотят проехать из районов Гродно на левом берегу Немана в районы на правом берегу. Отмечается, что дорога может занять больше времени из-за пробок.

Фото: newgrodno.by

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Теги: Гродно
 
 
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Румлевский мост – один из 4-х автомобильных мостов через Неман в Гродно - полностью закроют до 1 апреля, сообщает sputnik.by со ссылкой на Гродненское городское ЖКХ. Во...
 
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