В Слониме задержаны две 17-летние закладчицы психотропов

Источник материала: БелТА

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Слонимский районный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело о незаконном обороте психотропных веществ, сообщили БЕЛТА в отделе информации и связи с общественностью СК.

По данным следствия, днем 7 февраля в Слониме милиционеры по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали двух несовершеннолетних горожанок. В их мобильных телефонах обнаружены фото с координатами закладок. По указанным адресам найдены полимерные свертки с белым веществом, которое, согласно заключению эксперта, является особо опасным психотропным веществом - альфа-PVP.

Установлено, что девушки работали на интернет-магазин по продаже запрещенных веществ. Они делали закладки психотропа.

Обе девушки - социальные сироты, их родители лишены родительских прав. К уголовной ответственности задержанные ранее не привлекались, учились в учреждении среднего специального образования в Слониме. По словам обвиняемых, они хотели заработать "легкие деньги".

Действия несовершеннолетних сбытчиц квалифицированы по ч.3 ст.328 УК (незаконные с целью сбыта приобретение и хранение особо опасных психотропных веществ). Девушки заключены под стражу.

Для установления всех обстоятельств произошедшего назначены химическая, компьютерно-техническая и другие экспертизы. Допрошены обвиняемые и свидетели.

Расследование продолжается.-0-