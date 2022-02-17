На МКАД в авариях повреждены десять автомобилей

Источник материала: БелТА

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На МКАД в ДТП повреждены десять автомобилей. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации, автоаварии случились сегодня примерно в 9.00. При движении по внутреннему кольцу МКАД со стороны ул. Громова в направлении ул. Шаранговича столкнулись три транспортных средства: два автомобиля "Фольксваген" и "Рено". Затем двигавшиеся позади автомобили, не снизив своевременно скорость движения для объезда происшествия, образовали "паровоз" из семи авто", - рассказали в ГАИ.

Сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД г. Минска оформляют ДТП.

Госавтоинспекция рекомендует принять во внимание указанную информацию и при возможности выбрать другой маршрут.-0-