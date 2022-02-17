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На МКАД в авариях повреждены десять автомобилей

17.02.2022 11:41 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На МКАД в ДТП повреждены десять автомобилей. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации, автоаварии случились сегодня примерно в 9.00. При движении по внутреннему кольцу МКАД со стороны ул. Громова в направлении ул. Шаранговича столкнулись три транспортных средства: два автомобиля "Фольксваген" и "Рено". Затем двигавшиеся позади автомобили, не снизив своевременно скорость движения для объезда происшествия, образовали "паровоз" из семи авто", - рассказали в ГАИ.

Сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД г. Минска оформляют ДТП.

Госавтоинспекция рекомендует принять во внимание указанную информацию и при возможности выбрать другой маршрут.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По предварительной информации, автоаварии случились сегодня примерно в 9.00. При движении по внутреннему кольцу МКАД со стороны ул. Громова в направлении ул....
 
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