Виртуальные кошельки возьмут под контроль. Что изменит для участников рынка новый указ?

Источник материала: Myfin



Снимок носит иллюстративный характер. Источник: unsplash.com

Указ № 48 «О реестре адресов (идентификаторов) виртуальных кошельков и особенностях оборота криптовалюты» был подписан в понедельник, 14 февраля. По мнению членов юридической группы REVERA Артема Хандрико (руководитель проектов Startup Hub, адвокат МОКА) и Глеба Якушева (ведущий юрист), одно из основных новшеств, которое привносит указ, – это появление списка виртуальных кошельков, используемых в противоправной деятельности, который поручили вести Парку высоких технологий.

Простым белорусам, а также юрлицам, являющимся обладателями виртуальных кошельков, теперь следует учитывать несколько особенностей. Согласно новому указу, резиденты ПВТ, которые осуществляют криптодеятельность (операторы криптоплатформ, операторы обмена криптовалют, организаторы ICO и резиденты, осуществляющие иную деятельность, связанную с токенами), не будут иметь дел с теми виртуальными кошельками, которые попадут в создаваемый реестр. Также они обязаны выслать данные о запросах на такие операции, указывая суммы, даты и их участников, в те госорганы, по распоряжению которых кошелек и попал в реестр.

Доступ к информации их реестра, помимо администрации ПВТ и его резидентов, которые работают с криптовалютами, будут иметь следующие госорганы:

МВД;

КГБ;

Генпрокуратура;

Комитет госконтроля;

Нацбанк Беларуси;

Оперативно-аналитический центр Республики Беларусь;

Служба безопасности президента;

Следственный комитет.

Все они смогут требовать включить тот или иной виртуальный кошелек в реестр, если в ходе служебной деятельности узнают об использовании его при совершении правонарушений или преступлений, в том числе связанных с терроризмом и экстремизмом, или о подобных планах. По их запросу кошелек также может быть исключен из реестра, если его перестали использовать в преступных целях или такие сведения не подтвердились. А вот конкретный порядок обжалования внесения адреса (идентификатора) в реестр, как отмечают юристы, на данный момент является неопределенным.

Еще одно важное положение нового указа – регулирование использования криптовалюты в рамках уголовного и исполнительного производства, в том числе ее изъятие, реализация и возврат. К примеру, на криптовалюту был наложен арест, а обвиняемый подал ходатайство об освобождении имущества, чтобы его продать и таким образом возместить причиненный ущерб. Согласно указу, реализация криптовалюты в таком случае будет осуществляться под контролем органа, ведущего уголовный процесс, и, если это возможно, через оператора криптоплатформы или оператора обмена криптовалют – резидентов ПВТ. Вернуть арестованную криптовалюту и деньги от ее продажи можно будет по решению того же органа, при этом расходы по сделкам с криптовалютой в ходе уголовного процесса владельцам возмещаться не будут.

По мнению юристов, указ направлен на то, чтобы исключить случаи противоправного использования цифровых активов, и развивает изменения и дополнения, которые вносились в декрет № 8 «О развитии цифровой экономики» в марте 2021 года. Тогда физлицам запретили быть посредниками и оказывать содействие в сделках с токенами, действуя вместо криптообменников и криптобирж, в том числе обменивать для различных субъектов криптовалюту от своего имени.

Юристы считают, что для законопослушных участников правоотношений в данной отрасли нормы нового указа не привнесут каких-либо новшеств.