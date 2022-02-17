Белорусам предложили банковские ячейки со скидками

Источник материала: Myfin



Фото: Myfin.by

Банковское хранилище находится в головном офисе на улице Денисовской, 8А. Помещение с сейфами обустроено по повышенным стандартам безопасности: толстые стены, бронированная дверь, круглосуточная охрана, сигнализация и «умная» система контроля доступа. Как заверяют в СтатусБанке, это одно из самых надежных мест в Минске для хранения личных ценностей.



В хранилище установлены сейфы разных размеров – от компактных ячеек для купюр до крупных ящиков, где можно безопасно хранить антиквариат. В СтатусБанке гарантируют полную конфиденциальность и сохранность любого имущества: денег, ценных бумаг, документов, украшений, редких ваз и других предметов. А самое главное - не берут залог за ключ.



«На рынке растет спрос на депозитарные ячейки, и мы приняли решение создать современное банковское хранилище, оборудованное по последним стандартам. Прежде всего, мы обеспечиваем повышенную безопасность и сохранность денег, документов и ценных предметов. Но мы также позаботились о максимальной гибкости, в том числе неограниченном числе бесплатных посещений в день и доступных тарифах, которые зависят от размера ячейки и срока хранения», – отмечают в СтатусБанке.



До конца марта в СтатусБанке стоимость депозитарной ячейки на год снижена на 20%, а на полгода – на 10%. Так, ячейка на 12 месяцев обойдется в 190 руб. (плюс НДС), а на 6 месяцев – в 105 руб. (плюс НДС).



Для аренды ячейки нужно посетить головной офис СтатусБанка на улице Денисовской, 8А и оплатить в кассе коммерческое вознаграждение, после чего сотрудник банка проведет в хранилище. На всё уходит до получаса.



В СтатусБанке разрешают получить доступ к ячейке по доверенности. При досрочном расторжении договора вернут вознаграждение за оставшийся срок.

