Как валюты пережили дату вторжения и возьмет ли евро новую высоту? Мнение

Источник материала: Myfin



Фото: Myfin.by. Фото носит иллюстративный характер

– Собственно, все те изменения на внутреннем и на внешних рынках, которые мы видим последние три дня, включая торги 16 февраля, обусловлены на 99% внешнеполитическим фактором, – отметил финансовый консультант Михаил Грачев. – Конец прошлой недели и выходные дни прошли под градусом ожесточенной риторики, вплоть до того, что западные СМИ на среду, 16 февраля, назначили начало какого-то военного конфликта между Россией и Украиной. Тем не менее факт остается фактом: 16 февраля было тихо, мирно, и все это отразилось на финансовых рынках. Причем это касается не только белорусского или российского рынков, а и международных площадок.

Если анонсы напечатали, а «конфликт» не происходит...

В понедельник, 14 февраля, с открытием торгов падали мировые ведущие фондовые индексы, основная валюта – доллар – укреплялась ко всем активам. Пара евро/доллар в моменте опускалась до 1,1186. Это вообще какой-то запредельный уровень после недавних максимумов в 1,1478.

Как только стало понятно, после раунда крайне интенсивных переговоров между лидерами Российской Федерации и Западной коалиции, включая господина Зеленского, что никакой «горячей фазы» не будет, то рынок отреагировал очень просто и понятно.

Все видели, что доллар после окончания прошлой недели на уровне 2 рубля 56 копеек подскочил до 2 рублей 60 копеек. Соответственно отреагировал евро . Российский рубль снизился. Когда все успокоилось, доллар вернулся 16 февраля к 2,56 белорусского рубля, евро – в район 2,91, а российский рубль – выше 3,41 белорусского рубля за 100 российских. Сегодня на БВФБ на 10:30 доллар торговался чуть выше 2,57 белорусского рубля, евро – 2.92, российский рубль – 3,395 белорусского рубля за 100 российских.

То есть по факту можно сказать, что все выдохнули. Точно такая же картина на российском рынке. Там доллар в понедельник взлетал выше 78 рублей. В среду 16 февраля он торговался в районе 75 рублей. Та же пара евро/доллар вернулась на Форексе к отметке 1,1380.

Валютная пара может преодолеть отметку 1,15

Я не удивлюсь, если пара евро/доллар вернется в район 1,1420 и дальше выйдет на 1,1450. Возможно, после публикации протоколов последнего заседания монетарного комитета ФРС США (вечером 16 февраля), пара евро/доллар продолжит движение вверх. По крайней мере уже два раза в течение текущего года валютная пара подбиралась к отметке в 1,15. И не исключена вероятность, что с третьего раза этот важный психологический уровень будет преодолен. Следующее очень мощное сопротивление находится уже на уровне 1,185 -1,200. Так что евро есть куда расти.

Цена нефти «замахивается» на 100 долларов

Все эти пертурбации на финансовых рынках обусловлены практически на 99% именно внешнеполитическими факторами. И по мере того как эти факторы сняты с повестки дня, все возвращается в естественное русло, и мы видим это и на нашем внутреннем рынке.

По макроэкономическим же показателям российскому рублю ничего не угрожает. Цена нефти в начале недели протестировала 96 долларов за баррель. Она буквально в полшаге от важного психологического уровня в 100 долларов. Многие западные и российские аналитики говорят, что 100 долларов это не предел, и соответственно цена российского рубля еще больше изменится.

Что в итоге?

Что касается нашего внутреннего рынка и белорусского рубля, то, исходя из отчета Национального банка Республики Беларусь о состоянии широкой денежной массы, за январь ШДМ у нас сократилась. Ставка рефинансирования пока остается на уровне 9,25%, несмотря на то, что инфляция по итогам января (в годовом исчислении 10,4%) вернулась к двузначным значениям. На самом деле рост инфляции – в настоящее время это общемировая тенденция, в том числе в США и России. В конце прошлой недели в России заявили о повышении ключевой ставки Центрального банка до 9,5%.

В общем, регуляторы держат руку на пульсе. И, на мой взгляд, финансовой системе пока ничто не угрожает, ситуация остается стабильной и под контролем.

Мнения экспертов банков, инвестиционных и финансовых компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов или валют.

