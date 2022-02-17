Источник материала: БелТА

17 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Машина с 5 т лома цветных металлов задержана в Шкловском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями Ленинского РОВД Могилева, УБЭП УВД и ГАИ в деревне Заходы Шкловского района задержана автомашина DAF. В грузовом отсеке правоохранители обнаружили лом цветных металлов. Соответствующих документов на перевозимый груз водитель машины, 30-летний неработающий житель деревни Мосток Могилевского района, предоставить не смог.

Он пояснил сотрудникам милиции, что указанный металл скупал у населения с целью последующей реализации на территории России. Цветной металл - более 5,3 т латуни, меди и алюминия - на общую сумму около Br9 тыс. изъят. В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.13.3 КоАП. Ранее мужчина уже дважды привлекался к ответственности за вывоз за пределы Беларуси лома черных и цветных металлов.

По сведениям управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Могилевского облисполкома, в 2021 году сотрудниками милиции области изъято 268 т лома черных и 24 т цветных металлов на общую сумму более Br248 тыс. В текущем году уже изъято около 47 т лома черных металлов на общую сумму Br99,5 тыс.-0-