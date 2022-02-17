﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Машина с 5 т лома цветных металлов задержана в Шкловском районе

17.02.2022 12:41 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

17 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Машина с 5 т лома цветных металлов задержана в Шкловском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями Ленинского РОВД Могилева, УБЭП УВД и ГАИ в деревне Заходы Шкловского района задержана автомашина DAF. В грузовом отсеке правоохранители обнаружили лом цветных металлов. Соответствующих документов на перевозимый груз водитель машины, 30-летний неработающий житель деревни Мосток Могилевского района, предоставить не смог.

Он пояснил сотрудникам милиции, что указанный металл скупал у населения с целью последующей реализации на территории России. Цветной металл - более 5,3 т латуни, меди и алюминия - на общую сумму около Br9 тыс. изъят. В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.13.3 КоАП. Ранее мужчина уже дважды привлекался к ответственности за вывоз за пределы Беларуси лома черных и цветных металлов.

По сведениям управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Могилевского облисполкома, в 2021 году сотрудниками милиции области изъято 268 т лома черных и 24 т цветных металлов на общую сумму более Br248 тыс. В текущем году уже изъято около 47 т лома черных металлов на общую сумму Br99,5 тыс.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями Ленинского РОВД Могилева, УБЭП УВД и ГАИ в деревне Заходы Шкловского района задержана автомашина DAF.
 
Новости дня
Новости разные
 
Виртуальные кошельки возьмут под контроль. Что изменит для участников рынка новый указ?
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by