ГАИ усилит контроль на дорогах из-за возросшего числа ДТП

Источник материала: ОНТ

Ошибка ценою в жизнь! Череда трагических ДТП на дорогах страны вызвала внеплановые рейды Госавтоинспекции. Под особым контролем – скорость и маневрирование.

Накануне вечером в столице погиб молодой мужчина, который на скорости въехал в стоящий микроавтобус. В начале недели только за одни сутки в автоавариях погибли 6 человек, среди которых – ребенок. Водитель такси, в котором ехала 7-летняя девочка с бабушкой, не пропустил встречное авто. Пассажиры скончались в больнице, за жизнь перевозчика борются медики.

Необдуманный выезд на встречную полосу, обочину и пешеходный переход стал роковым и для других участников дорожного движения.

Экипажи ГАИ усилят отработку дорог. Будет использован скрытый метод наблюдения, а также воздушное патрулирование.

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