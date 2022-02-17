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10 машин повреждены в двух ДТП на минской МКАД
Источник материала: ОНТ
О массовом ДТП на МКАД Минска
Аварии по предварительной информации произошли 17 февраля около 9:00.
Три машины - два «Фольксвагена» и «Рено» - столкнулись во время движения по внутреннему кольцу МКАД со стороны ул. Громова. Ехавшие сзади автомобили вовремя не снизили скорость для объезда ДТП и образовали «паровоз» из семи машин. Никто не пострадал.
Сотрудники ГАИ Московского РУВД г. Минска работали на месте.
В ГАИ напоминают, что водитель обязан соблюдать дистанцию до впереди движущегося транспорта, которая позволит избежать столкновения в случае экстренного торможения.
Фото и видео: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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О массовом ДТП на МКАД Минска сообщили в ГАИ. Аварии по предварительной информации произошли 17 февраля около 9:00. Три машины - два «Фольксвагена» и «Рено» -...
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