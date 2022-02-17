﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В индийской провинции 13 женщин погибли, провалившись в колодец

17.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В индийской провинции 13 женщин погибли, провалившись в колодец

Печальные новости из Индии. В штате Уттар-Падеш при падении в колодец погибли 13 женщин.

Трагедия произошла поздним вечером на свадебной церемонии, во время которой женщины сидели на крышке колодца. От скопления людей она сломалась и многие упали в глубокий колодец.   

В результате падения на месте скончались 13 женщин.  

В критическом состоянии находятся еще трое пострадавших.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Печальные новости из Индии. В штате Уттар-Падеш при падении в колодец погибли 13 женщин. Трагедия произошла поздним вечером на свадебной церемонии, во время которой...
 
Новости дня
Новости разные
 
Машина с 5 т лома цветных металлов задержана в Шкловском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by