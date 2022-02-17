В индийской провинции 13 женщин погибли, провалившись в колодец

Источник материала: ОНТ

Печальные новости из Индии. В штате Уттар-Падеш при падении в колодец погибли 13 женщин.

Трагедия произошла поздним вечером на свадебной церемонии, во время которой женщины сидели на крышке колодца. От скопления людей она сломалась и многие упали в глубокий колодец.

В результате падения на месте скончались 13 женщин.

В критическом состоянии находятся еще трое пострадавших.

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