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В индийской провинции 13 женщин погибли, провалившись в колодец
Источник материала: ОНТ
Печальные новости из Индии. В штате Уттар-Падеш при падении в колодец погибли 13 женщин.
Трагедия произошла поздним вечером на свадебной церемонии, во время которой женщины сидели на крышке колодца. От скопления людей она сломалась и многие упали в глубокий колодец.
В результате падения на месте скончались 13 женщин.
В критическом состоянии находятся еще трое пострадавших.
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Печальные новости из Индии. В штате Уттар-Падеш при падении в колодец погибли 13 женщин. Трагедия произошла поздним вечером на свадебной церемонии, во время которой...
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