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Новые даты «вторжения» России в Украину названы в американской газете
Источник материала: ОНТ
Россия якобы может «начать вторжение» на Украину после 20 февраля,
Названная ранее в западных СМИ дата «вторжения» 16 февраля якобы «отвлекла внимание от ключевых дат», говорится в сообщении.
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Россия якобы может «начать вторжение» на Украину после 20 февраля, пишет РИА «Новости» со ссылкой на американскую газету Politico и мнения аналитиков. Названная ранее в...
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