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Новые даты «вторжения» России в Украину названы в американской газете

17.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Новые даты «вторжения» России в Украину названы в американской газете

Россия якобы может «начать вторжение» на Украину после 20 февраля, пишет РИА «Новости» со ссылкой на американскую газету Politico и мнения аналитиков.

Названная ранее в западных СМИ дата «вторжения» 16 февраля якобы «отвлекла внимание от ключевых дат», говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что британские таблоиды Sun и Mirror со ссылкой на данные американской разведки заявили, что «вторжение в Украину» якобы запланировано на 3 часа ночи 16 февраля.

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Россия якобы может «начать вторжение» на Украину после 20 февраля, пишет РИА «Новости» со ссылкой на американскую газету Politico и мнения аналитиков. Названная ранее в...
 
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