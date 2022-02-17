Наводнение в Бразилии унесло жизни 90 человек

Источник материала: ОНТ

Настоящая природная катастрофа происходит в Бразилии. Разрушительное наводнение унесло жизни более 90 человек.

Крупное наводнение произошло из-за обильных осадков, которые не прекращаются уже почти две недели.

Потоки воды вперемешку с грязью и камнями разрушили дома, машины и деревья. Реки вышли из берегов, под воду ушел практически весь штат Рио-де-Жанейро. Многие жители не успели вовремя эвакуироваться.

Сейчас ведутся работы по устранению последствий стихии. Спасатели продолжают поиски пропавших без вести.

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