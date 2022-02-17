|
Наводнение в Бразилии унесло жизни 90 человек
Источник материала: ОНТ
Настоящая природная катастрофа происходит в Бразилии. Разрушительное наводнение унесло жизни более 90 человек.
Крупное наводнение произошло из-за обильных осадков, которые не прекращаются уже почти две недели.
Потоки воды вперемешку с грязью и камнями разрушили дома, машины и деревья. Реки вышли из берегов, под воду ушел практически весь штат Рио-де-Жанейро. Многие жители не успели вовремя эвакуироваться.
Сейчас ведутся работы по устранению последствий стихии. Спасатели продолжают поиски пропавших без вести.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Настоящая природная катастрофа происходит в Бразилии. Разрушительное наводнение унесло жизни более 90 человек. Крупное наводнение произошло из-за обильных...
|
Архив (Разное)