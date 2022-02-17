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Наводнение в Бразилии унесло жизни 90 человек

17.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Наводнение в Бразилии унесло жизни 90 человек

Настоящая природная катастрофа происходит в Бразилии. Разрушительное наводнение унесло жизни более 90 человек.

Крупное наводнение произошло из-за обильных осадков, которые не прекращаются уже почти две недели.

Потоки воды вперемешку с грязью и камнями разрушили дома, машины и деревья. Реки вышли из берегов, под воду ушел практически весь штат Рио-де-Жанейро. Многие жители не успели вовремя эвакуироваться. 

Сейчас ведутся работы по устранению последствий стихии. Спасатели продолжают поиски пропавших без вести.

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Настоящая природная катастрофа происходит в Бразилии. Разрушительное наводнение унесло жизни более 90 человек. Крупное наводнение произошло из-за обильных...
 
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