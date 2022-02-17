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Жители Литвы продолжают выражать свое недовольство политикой правительства

17.02.2022 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Жители Литвы продолжают выражать свое недовольство политикой правительства

«Позор!!! Литва будет свободной!!!» – такими гневными криками литовцы встретили политика Витаутаса Ландсбергиса во время его выступления в День восстановления Литовского государства. 

Общее недовольство у жителей продолжает расти. Виной тому энергетический кризис, а также инфляция. Не поддерживают многие и внешний курс страны, в частности напряженные отношения с соседями, конфликт с Литвой. 

Градус недовольства растет. По результат опросов Вильнюсского института международных отношений почти половина респондентов настроены на участие в протестах.

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«Позор!!! Литва будет свободной!!!» – такими гневными криками литовцы встретили политика Витаутаса Ландсбергиса во время его выступления в День восстановления...
 
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