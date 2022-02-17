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Жители Литвы продолжают выражать свое недовольство политикой правительства
Источник материала: ОНТ
«Позор!!! Литва будет свободной!!!» – такими гневными криками литовцы встретили политика Витаутаса Ландсбергиса во время его выступления в День восстановления Литовского государства.
Общее недовольство у жителей продолжает расти. Виной тому энергетический кризис, а также инфляция. Не поддерживают многие и внешний курс страны, в частности напряженные отношения с соседями, конфликт с Литвой.
Градус недовольства растет. По результат опросов Вильнюсского института международных отношений почти половина респондентов настроены на участие в протестах.
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«Позор!!! Литва будет свободной!!!» – такими гневными криками литовцы встретили политика Витаутаса Ландсбергиса во время его выступления в День восстановления...
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