Жители Литвы продолжают выражать свое недовольство политикой правительства

Источник материала: ОНТ

«Позор!!! Литва будет свободной!!!» – такими гневными криками литовцы встретили политика Витаутаса Ландсбергиса во время его выступления в День восстановления Литовского государства.

Общее недовольство у жителей продолжает расти. Виной тому энергетический кризис, а также инфляция. Не поддерживают многие и внешний курс страны, в частности напряженные отношения с соседями, конфликт с Литвой.

Градус недовольства растет. По результат опросов Вильнюсского института международных отношений почти половина респондентов настроены на участие в протестах.

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