ОДКБ, СНГ и ШОС подписали договор о сотрудничестве в борьбе с терроризмом

Источник материала: ОНТ

В условиях агрессии и новых вызовов на новый уровень выходит сотрудничество в крупнейших организациях. Без границ: ОДКБ, СНГ и ШОС будут взаимодействовать в розыске и привлечении к ответственности террористов и их пособников.

В Москве, в штаб-квартире Организации Договора о коллективной безопасности сегодня подписали совместный документ. Он и декларирует общие подходы в борьбе с экстремизмом и утверждает единую контртеррористическую стратегию.

Документ подтвердил намерения стран, которые входят в ОДКБ, СНГ и ШОС, развивать сотрудничество в вопросах борьбы с терроризмом. В частности, стороны договорились оказывать друг другу помощь в розыске и привлечении к ответственности экстремистов и их пособников, противодействовать вербовке людей, а также работать над предупреждением и пресечением террористической пропаганды и радикальной идеологии.

Стороны обратили внимание на необходимость формирования широкой антитеррористической коалиции под эгидой ООН, а также на важность согласованных мер в отношении террористических и экстремистских организаций на Евразийском пространстве.

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