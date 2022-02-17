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В Ольшанах полуторагодовалый мальчик опрокинул кастрюлю с супом и получил сильные ожоги

17.02.2022 12:53 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе полуторагодовалый мальчик опрокинул на себя горячий суп и получил сильные ожоги, сообщила корреспонденту БЕЛТА районный врач-педиатр Валентина Гайкевич.

Несчастный случай произошел вечером 16 февраля в агрогородке Ольшаны. Мальчик был вместе с мамой в кухне. Ребенок заигрался и опрокинул на себя кастрюлю с супом, который стоял на плите. Он получил ожоги лица, шеи, грудной клетки, живота и ног (до 40% тела). Мама сразу вызвала скорую медицинскую помощь, малыша госпитализировали в реанимационное отделение. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

"Помощь ему оказывается в полном объеме. Получает инфузионную терапию, местное обезболивающее лечение. Планируем, что завтра ребенок будет переведен в ожоговое отделение Брестской областной больницы. Согласовали реанимобиль с Пинской детской больницей", - рассказала Валентина Гайкевич.

Мальчик растет в молодой благополучной семье. У родителей есть еще один, младший, ребенок.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Несчастный случай произошел вечером 16 февраля в агрогородке Ольшаны. Мальчик был вместе с мамой в кухне. Ребенок заигрался и опрокинул на себя кастрюлю с супом,...
 
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