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В Ольшанах полуторагодовалый мальчик опрокинул кастрюлю с супом и получил сильные ожоги
Источник материала: БелТА
17 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе полуторагодовалый мальчик опрокинул на себя горячий суп и получил сильные ожоги, сообщила корреспонденту БЕЛТА районный врач-педиатр Валентина Гайкевич.
Несчастный случай произошел вечером 16 февраля в агрогородке Ольшаны. Мальчик был вместе с мамой в кухне. Ребенок заигрался и опрокинул на себя кастрюлю с супом, который стоял на плите. Он получил ожоги лица, шеи, грудной клетки, живота и ног (до 40% тела). Мама сразу вызвала скорую медицинскую помощь, малыша госпитализировали в реанимационное отделение. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.
"Помощь ему оказывается в полном объеме. Получает инфузионную терапию, местное обезболивающее лечение. Планируем, что завтра ребенок будет переведен в ожоговое отделение Брестской областной больницы. Согласовали реанимобиль с Пинской детской больницей", - рассказала Валентина Гайкевич.
Мальчик растет в молодой благополучной семье. У родителей есть еще один, младший, ребенок.-0-
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Несчастный случай произошел вечером 16 февраля в агрогородке Ольшаны. Мальчик был вместе с мамой в кухне. Ребенок заигрался и опрокинул на себя кастрюлю с супом,...
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