Снижение расходов и импортозамещение. В МАРТ рассказали, как будут сдерживать цены в 2022 году

Источник материала: Myfin



Снимок носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Глава МАРТ Алексей Богданов на заседании коллегии напомнил о том, что уровень инфляции в 2021 году остановился на значении в 9,97%. По словам министра, социально значимые товары в среднем подорожали за год не более чем на 9,1%.

В нынешнем году для достижения ценовой стабильности МАРТ будет использовать механизмы, зарекомендовавшие себя в 2021 году, а также рассмотрит применение новых. Власти будут подстегивать предприятия снижать затраты и оптимизировать расходы, а также сдерживать рост цен на продукцию и сырье – для этого разрабатывается соответствующая отраслевая программа.

Регулируемые цены и тарифы в Беларуси в 2022 году решено отпустить вверх не более чем на 6% (значение прогнозного уровня инфляции), причем их повышение планируется увязывать с увеличением доходов белорусов.

Также принято решение усовершенствовать порядок создания стабилизационных фондов плодоовощной продукции, продолжать искать новые способы регулирования цен, а также обращать больше внимания на рекомендации доктрины продовольственной безопасности страны. Помимо этого, МАРТ планирует теснее сотрудничать с органами правопорядка, чтобы устранять нарушения, ограничивающие конкуренцию.