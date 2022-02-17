Курсы валют на 17 февраля 2022: доллар подрос, евро идет следом

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю
завершились ростом на 0.0136 рубля до 2.574,
что составило 0.53%.
Всего за месяц доллар ослаб на 0.0088 рублей.
Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к
рублю на 0.0421 (1.45%), на 17 февраля 2022 курс составил 2.9531. По итогам месяца
евро вырос на 0.0035 рублей.
Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю
закончились ослаблением на 0.024 рублей (0.7%). За месяц средневзвешенный курс
рубля уменьшился всего на 0.0005 рублей.
Объём торгов в BYN
Доллар
Евро
Российский рубль
35 555 300
26 182 000
26 123 700
В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки
доллара составил 2.52 – 2.57 рублей, курс продажи доллара 2.578 – 2.614.
Евро можно было продать в диапазоне 2.85 – 2.92 рублей, купить – 2.925 – 2.965.
На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:
USD/RUB=76.3359 (стоимость 1 доллара равна 76.3359 российских рублей),