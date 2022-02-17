Источник материала: Myfin

Курсы валют на 17 февраля 2022: доллар подрос, евро идет следом" data-url-img="https://www.21.by/pub/news/2022/02/1645093982232284.jpg">

фото: Myfin.by

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились ростом на 0.0136 рубля до 2.574, что составило 0.53%. Всего за месяц доллар ослаб на 0.0088 рублей.

Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к рублю на 0.0421 (1.45%), на 17 февраля 2022 курс составил 2.9531. По итогам месяца евро вырос на 0.0035 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ослаблением на 0.024 рублей (0.7%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.0005 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 35 555 300 26 182 000 26 123 700

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.52 – 2.57 рублей, курс продажи доллара 2.578 – 2.614. Евро можно было продать в диапазоне 2.85 – 2.92 рублей, купить – 2.925 – 2.965.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =76.3359 (стоимость 1 доллара равна 76.3359 российских рублей),

=76.3359 (стоимость 1 доллара равна 76.3359 российских рублей), EUR/USD =1.139 (1 евро стоит 1.139 доллар),

=1.139 (1 евро стоит 1.139 доллар), EUR/RUB =86.9 (86.9 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .

Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить курсы ЦБ РФ на сегодня и завтра.