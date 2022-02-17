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Житель Кобринского района стал жертвой фишинга и потерял около Br12 тыс.

17.02.2022 13:35 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Житель Кобринского района стал жертвой мошенников, лишившись крупной суммы на фишинговом сайте, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.

38-летний мужчина решил оплатить услуги сотовой связи по мобильному телефону и перешел по ссылке на интернет-страницу мошенников. Пользователь ввел персональный логин и пароль, однако войти в личный кабинет не смог. В течение нескольких часов ему пришли СМС-оповещения о списании с банковского счета около Br12 тыс.

По факту хищения имущества путем модификации компьютерной информации возбуждено уголовное дело.

В МВД рекомендуют обращать внимание на написание адресов интернет-ресурсов, которые запрашивают какие-либо персональные данные. В таких случаях следует обязательно сравнить их с адресами, в которых пользователь точно уверен.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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38-летний мужчина решил оплатить услуги сотовой связи по мобильному телефону и перешел по ссылке на интернет-страницу мошенников. Пользователь ввел персональный...
 
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