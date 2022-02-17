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Автомобиль с перебитым VIN-номером задержан на границе с Литвой

17.02.2022 14:07 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобиль с перебитым VIN-номером задержан на границе с Литвой. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"Сегодня в пункте пропуска "Каменный Лог" пограничники выявили Chrysler с поддельным идентификационным номером кузова. Водителем оказался россиянин 1972 года рождения, который направлялся из Литвы в страну своего гражданства. Мужчина рассказал, что купил подержанное авто и об изменениях VIN-номера ничего не знает", - сказали в ГПК.

Для проведения экспертизы транспортное средство передано сотрудникам Ошмянского РОВД.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Для проведения экспертизы транспортное средство передано сотрудникам Ошмянского РОВД.
 
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