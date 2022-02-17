Источник материала: БелТА

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобиль с перебитым VIN-номером задержан на границе с Литвой. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"Сегодня в пункте пропуска "Каменный Лог" пограничники выявили Chrysler с поддельным идентификационным номером кузова. Водителем оказался россиянин 1972 года рождения, который направлялся из Литвы в страну своего гражданства. Мужчина рассказал, что купил подержанное авто и об изменениях VIN-номера ничего не знает", - сказали в ГПК.

Для проведения экспертизы транспортное средство передано сотрудникам Ошмянского РОВД.-0-