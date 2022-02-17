Источник материала: ProBusiness



Фото: Instagram

Хочется заняться своим делом, но нет желания начинать с нуля? Решение есть — купить готовый бизнес. Только в Минске сотни предпринимателей готовы продать рабочие идеи, оборудование, технологии производства, поделиться клиентской базой и различными контактами. «Про бизнес» собрал несколько вариантов готовых бизнесов, которые можно купить за небольшую сумму — до $ 5000.

Декор свадеб: «За выходные выходит в среднем $ 500»



Фото из Instagram Анастасии

За 5000 белорусских рублей (примерно $ 1952) продается готовый свадебный бизнес по оформлению банкетных залов, выездных регистраций и фотозон.

Анастасия ведет бизнес два года, но сейчас сменила деятельность на beauty-индустрию — наращивает ресницы. Идея открыть бизнес по свадебному декору появилась у нее после собственной свадьбы.



Фото из Instagram Анастасии

— Училась декорировать сама, постепенно закупала материал. Сегодня это комплекты тканей 10 цветов, чехлы на стулья, юбки на столы, вазы с цветами на столы, цветочные композиции, стол для дарения, стол для регистрации, свечи и так далее. Количество декора позволяло мне украсить две свадьбы в один день. У меня был помощник, но, если развить навык, со всем можно справляться самому, оформляется все как ИП. С покупателем я поделюсь всеми нюансами.

Весь декор Анастасия хранит на складе в 30 километрах от Минска по Гродненской трассе, но есть возможность привезти все в столицу.

Что касается доходности, предпринимательца говорит, что все зависит от того, какой будет свадьба.



Фото из Instagram Анастасии

— Если свадьба до 50 человек, то на оформлении банкетного зала под ключ я зарабатывала около $ 300−400. Самый минимальный чек — оформление зоны молодых — $ 150−200. Как правило, занятость по пятницам и субботам. За одни выходные в сезон выходит в среднем $ 500.

«Рентабельность — 30−35%». Как можно заработать на озеленении мхом



Фото из Instagram Екатерины

В Минске продается готовый бизнес по озеленению стабилизированным мхом. Владелица бизнеса Екатерина занимается им почти пять лет в качестве ИП.

— Когда я только начинала, была вторым человеком в Беларуси, который продавал такие услуги. Идею позаимствовала у зарубежных коллег. Мох не искусственный, как может показаться, а живой. Но его стабилизируют по специальной технологии, за счет чего так он более долговечный — около 10 лет будет украшать помещения без какого-либо дополнительного ухода. Материал можно закупить у поставщиков в Беларуси, но большие партии выгоднее заказывать в Польше.



Фото из Instagram Екатерины

Предпринимательница сама разрабатывала дизайны озеленения и непосредственно занималась декорированием. Но иногда среди заказов были композиции с применением дерева. Тогда Екатерина работала с подрядчиками, контакты которых передаст покупателю ее бизнеса.



Фото из Instagram Екатерины

За 4200 бел. рублей (около $ 1640) она не только передаст технологии и информационно сопроводит покупателя бизнеса, но и продаст материалы. Это более 20 килограммов мха — ягель, плоский мох и мох кочками, а также необходимые инструменты.



Фото из Instagram Екатерины

— Примерно год назад, когда я занималась этим вплотную и делала большие объемы, квадратный метр озеленения мхом стоил $ 380. Тема становится все более популярна в Беларуси. Раньше я делала больше заказов для российского рынка. Сегодня даже без вложений в рекламу и ведения страницы в Instagram, поступает множество заказов от клиентов на внутреннем рынке.

«Самая маленькая свеча стоит 12 рублей, а ее себестоимость — 4−5»



Фото из группы «Минская свечная фабрика» в Facebook

Готовый бизнес по изготовлению и продаже свечей можно купить за $ 4000 с торгом.

История «Минской свечной фабрики» началась четыре года назад, когда Элла увидела у знакомой на дне рождения красивую свечу ручной работы.

— Узнала, где можно научится их делать. Поехала обучаться на свечную фабрику на Урал, где также закупила профессиональное оборудование. Вернулась в Минск, арендовала небольшое помещение и принялась за работу.



Фото из группы «Минская свечная фабрика» в Facebook

Свечи Элла продает в основном через социальные сети. Одна свеча в зависимости от размера и дизайна стоит 15−20 рублей. Самая маленькая продается за 12 рублей.

— Но ее себестоимость около 4−5 рублей — с учетом работы, материалов, электроэнергии и так далее. То есть доходность с одной — более 100%. В день можно сделать в среднем 20 свечей. Никакого специального образования, чтобы научиться делать свечи, не требуется. Я готова обучить человека, передать технологии, а также распечатала инструкции.



Фото из группы «Минская свечная фабрика» в Facebook

Сейчас арендованного помещения у Эллы нет. Все оборудование упаковано и хранится дома. Но для работы не нужно много пространства. Также она изготовила партию свечей, чтобы покупатель бизнеса мог некоторое время торговать запасом, пока не освоит ремесло.

— Хороший доход приносит также участие в ярмарках, мастер-классы для взрослых и детей. Активизируются продажи перед праздниками. Также очень востребованы свечи для свадебных торжеств.



Фото из группы «Минская свечная фабрика» в Facebook

Элла признается, что в продажах не очень сильна. Она скорее любит погружаться в процесс создания свечей. Поэтому бизнес подойдет как одному, так и двум людям, которые делегировали бы задачи производства и продажи.

Центр развития и телесных практик, который стал прибыльным через два месяца





В Минске также можно купить Центр развития и телесных практик за $ 4800. Его в 2019-м открыла Елена, а вдохновила ее на это поездка в ретрит на Бали.

— Захотелось внедрить в нашу страну различные практики работы над сознанием и телом, развитием личности. Мы проводили различные тренинги и мастер-классы, организовывали тематические мероприятия. Но, к сожалению, в конце 2020 года законсервировали бизнес. Я уехала в другую страну.





Помещение Елена арендовала в Минске на улице Толбухина. Для продолжения проекта подойдет помещение до 100 квадратных метров.

В стоимость бизнеса помимо финансовой стратегии бренда и обучающего материала входят различное оборудование, шторы, конвекторы, зеркала, интерьерные вешалки, подвижные столы, стулья (в том числе складные), стеллажи, гимнастические коврики, пледы, блоки и ремни для занятия йогой, сайт с подключенной международной платежной системой, социальные сети, клиентская база. А также контакты команды преподавателей, которые готовы сотрудничать. Для оформления подойдет открытие ИП.





— Через два месяца бизнес-проект стал приносить прибыль. Ежемесячный прирост клиентов — около 30%. Помимо наших собственных мероприятий, мы сдавали в аренду почасово помещения другим мастерам и тренерам. Если от них был запрос в выходные дни, то помещения сдавались в среднем за $ 200. Но выгоднее проводить собственные тренинги и практики, тогда один вход стоит $ 50−100. И приходили на них 20−50 человек.





В потенциальном покупателе Елена видит человека или компанию, интересующихся данной нишей бизнеса, собственников помещений, которым готовый проект поможет увеличить прибыль от аренды в несколько раз, а также владельцев похожего бизнеса, ведь новый бренд обеспечит охват рынка и прирост клиентов.

Читайте также