Источник материала: БелТА

17 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области за изготовление детского порно задержали лицеиста, сообщили БЕЛТА в МВД.

19-летний уроженец Гомеля учился в одном из речицких лицеев. Парень знакомился с подростками в соцсетях, входил в доверие, просил выслать фотографии в обнаженном виде и звал на интим-свидания. В телефоне молодого человека обнаружили фото и видеофайлы с несовершеннолетними порнографического содержания, которые он распространял в интернете.

Потерпевшими уже признаны четыре девочки 14-16 лет. Устанавливаются другие жертвы.

Возбуждены уголовные дела за развратные действия, а также за изготовление и распространение порнографических материалов с изображением несовершеннолетнего.-0-