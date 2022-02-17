Источник материала: БелТА

17 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Нетрезвый житель Черикова травмировал из пневматического пистолета свою знакомую. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова.

Чериковским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном с применением оружия. По данным следствия, вечером 15 февраля в Черикове 19-летний житель районного центра, находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета в направлении знакомой девушки. В результате у нее травмирована нога. Девушка обратилась в правоохранительные органы. Молодой человек задержан.

Со слов потерпевшей, несколько дней назад ее замечание в адрес нетрезвого знакомого вызвало у него агрессию. И на этот раз ее обидчик, пытаясь извиниться, повел себя грубо и причинил ей травмы, выстрелив несколько раз из пневматического пистолета. На момент совершения преступления он снова был пьян.

Следователем проведен осмотр места происшествия, допрошены подозреваемый и свидетели, изъят пистолет, назначен ряд экспертных исследований. При изучении личности фигуранта установлено, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за хулиганство.

Действия молодого человека квалифицированы по ч.3 ст.339 (хулиганство, совершенное с применением оружия) Уголовного кодекса. Расследование продолжается.-0-