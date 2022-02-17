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Лукашенко рассказал, в каком случае в Беларуси разместят ядерное оружие
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко заявил журналистам после ознакомления
Но если никаких угроз для Беларуси со стороны недружественных стран не будет исходить, отметил Президент, то ядерное оружие здесь «100 лет не нужно».
Фото: БЕЛТА
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Александр Лукашенко заявил журналистам после ознакомления с ходом белорусско-российского учения «Союзная решимость - 2022» на полигоне Осиповичский, что ядерное...
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