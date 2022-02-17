Лукашенко рассказал, в каком случае в Беларуси разместят ядерное оружие

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко заявил журналистам после ознакомления с ходом белорусско-российского учения «Союзная решимость - 2022» на полигоне Осиповичский, что ядерное оружие будет размещено в Беларуси только в случае угроз со стороны Запада, передает БЕЛТА.

Но если никаких угроз для Беларуси со стороны недружественных стран не будет исходить, отметил Президент, то ядерное оружие здесь «100 лет не нужно».

Фото: БЕЛТА





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