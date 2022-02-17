﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко рассказал, в каком случае в Беларуси разместят ядерное оружие

17.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Лукашенко рассказал, в каком случае в Беларуси разместят ядерное оружие

Александр Лукашенко заявил журналистам после ознакомления с ходом белорусско-российского учения «Союзная решимость - 2022» на полигоне Осиповичский, что ядерное оружие будет размещено в Беларуси только в случае угроз со стороны Запада, передает БЕЛТА.

Но если никаких угроз для Беларуси со стороны недружественных стран не будет исходить, отметил Президент, то ядерное оружие здесь «100 лет не нужно».

Фото: БЕЛТА


Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко заявил журналистам после ознакомления с ходом белорусско-российского учения «Союзная решимость - 2022» на полигоне Осиповичский, что ядерное...
 
Новости дня
Новости разные
 
Курсы валют на 18.02.2022
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by