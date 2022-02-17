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«Бавария» обыграла «Зальцбург» в матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов
Источник материала: ОНТ
В футбольной Лиге чемпионов прошли еще два матча 1/8-ой финала. «Бавария» в гостях играла против «Зальцбурга» и едва избежала поражения.
Хозяева доминировали на протяжении всего матча, на 21-й минуте открыли счет открыл Адаму. И затем у «Зальцбурга» были возможности увеличить отрыв. Но забить им не удалось, а вот «Бавария» в самой концовке сумела сравнять счет.
На 90-й минуте отличился Кингсли Комен. Итог 1:1.
В другом матче дня «Ливерпуль» уверенно обыграл миланский «Интер» – 2:0. Победу английской команде принесли голы Роберто Фирмино и Мохамеда Салаха.
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В футбольной Лиге чемпионов прошли еще два матча 1/8-ой финала. «Бавария» в гостях играла против «Зальцбурга» и едва избежала поражения. Хозяева доминировали на...
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