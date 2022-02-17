«Бавария» обыграла «Зальцбург» в матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов

Источник материала: ОНТ

В футбольной Лиге чемпионов прошли еще два матча 1/8-ой финала. «Бавария» в гостях играла против «Зальцбурга» и едва избежала поражения.

Хозяева доминировали на протяжении всего матча, на 21-й минуте открыли счет открыл Адаму. И затем у «Зальцбурга» были возможности увеличить отрыв. Но забить им не удалось, а вот «Бавария» в самой концовке сумела сравнять счет.

На 90-й минуте отличился Кингсли Комен. Итог 1:1.

В другом матче дня «Ливерпуль» уверенно обыграл миланский «Интер» – 2:0. Победу английской команде принесли голы Роберто Фирмино и Мохамеда Салаха.

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