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Лукашенко ответил на вопрос, как поступит Беларусь, если Россия признает ДНР и ЛНР
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко заявил журналистам после ознакомления
Проект обращения нижней палаты парламента к Президенту Владимиру Путину о необходимости признания Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР был внесен несколько дней назад в Госдуму. Поэтому журналисты у главы белорусского государства поинтересовались, если в России примут такое решение, как тогда поступит Беларусь.
Фото: БЕЛТА
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