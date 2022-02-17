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Лукашенко ответил на вопрос, как поступит Беларусь, если Россия признает ДНР и ЛНР

17.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко ответил на вопрос, как поступит Беларусь, если Россия признает ДНР и ЛНР

Александр Лукашенко заявил журналистам после ознакомления с ходом белорусско-российского учения «Союзная решимость - 2022» на полигоне Осиповичский, что Беларусь и Россия будут совместно обсуждать необходимость признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, передает БЕЛТА.

Проект обращения нижней палаты парламента к Президенту Владимиру Путину о необходимости признания Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР был внесен несколько дней назад в Госдуму. Поэтому журналисты у главы белорусского государства поинтересовались, если в России примут такое решение, как тогда поступит Беларусь.

Фото: БЕЛТА

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Александр Лукашенко заявил журналистам после ознакомления с ходом белорусско-российского учения «Союзная решимость - 2022» на полигоне Осиповичский, что Беларусь...
 
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