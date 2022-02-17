«Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля удостоилась картина по мотивам «Вишневого сада»

Источник материала: ОНТ

И в заключении выпуска о главных наградах Берлинского кинофестиваля. «Золотого медведя» получила испано-итальянская лента «Алькаррас» режиссера Карлы Симон.

Это лучший полнометражный фильм. Сюжет близок к чеховскому «Вишневому саду». Семья каталонских фермеров узнает, что на их участке готовятся вырубить все персиковые деревья и установить солнечные батареи.

Всего в конкурсе было 18 фильмов из 15 стран. Призы розданы, но программа продолжится до конца недели. Сегодня стартовали повторные показы картин.

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