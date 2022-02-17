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«Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля удостоилась картина по мотивам «Вишневого сада»
Источник материала: ОНТ
И в заключении выпуска о главных наградах Берлинского кинофестиваля. «Золотого медведя» получила испано-итальянская лента «Алькаррас» режиссера Карлы Симон.
Это лучший полнометражный фильм. Сюжет близок к чеховскому «Вишневому саду». Семья каталонских фермеров узнает, что на их участке готовятся вырубить все персиковые деревья и установить солнечные батареи.
Всего в конкурсе было 18 фильмов из 15 стран. Призы розданы, но программа продолжится до конца недели. Сегодня стартовали повторные показы картин.
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И в заключении выпуска о главных наградах Берлинского кинофестиваля. «Золотого медведя» получила испано-итальянская лента «Алькаррас» режиссера Карлы Симон. Это...
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