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«Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля удостоилась картина по мотивам «Вишневого сада»

17.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля удостоилась картина по мотивам «Вишневого сада»

И в заключении выпуска о главных наградах Берлинского кинофестиваля. «Золотого медведя» получила испано-итальянская лента «Алькаррас» режиссера Карлы Симон.

Это лучший полнометражный фильм. Сюжет близок к чеховскому «Вишневому саду». Семья каталонских фермеров узнает, что на их участке готовятся вырубить все персиковые деревья и установить солнечные батареи. 

Всего в конкурсе было 18 фильмов из 15 стран. Призы розданы, но программа продолжится до конца недели. Сегодня стартовали повторные показы картин.  

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И в заключении выпуска о главных наградах Берлинского кинофестиваля. «Золотого медведя» получила испано-итальянская лента «Алькаррас» режиссера Карлы Симон. Это...
 
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