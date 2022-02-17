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Мальчик 1,5 года в Столинском районе опрокинул на себя кастрюлю с горячим супом и получил сильные ожоги

17.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мальчик 1,5 года в Столинском районе опрокинул на себя кастрюлю с горячим супом и получил сильные ожоги

Полуторагодовалый мальчик в Столинском районе опрокинул на себя горячий суп и получил сильные ожоги, сообщает БЕЛТА со ссылкой на районного врача-педиатра Валентину Гайкевич.

16 февраля вечером в агрогородке Ольшаны мальчик с мамой был в кухне. В какой-то момент он заигрался и опрокинул на себя кастрюлю с супом - она стояла на плите. Ребенок получил ожоги до 40% тела - лица, шеи, грудной клетки, живота, ног. Мама вызвала скорую помощь, малыша доставили в реанимацию. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Семья мальчика - молодая, благополучная. У родителей есть еще младший ребенок.

Фото: архив БЕЛТА

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Полуторагодовалый мальчик в Столинском районе опрокинул на себя горячий суп и получил сильные ожоги, сообщает БЕЛТА со ссылкой на районного врача-педиатра...
 
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