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Несколько тысяч предпринимателей вышли на протест в Киеве

17.02.2022 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Несколько тысяч предпринимателей вышли на протест в Киеве

Украинские предприниматели ходят на протесты как на работу! В эти минуты в центре Киева очередной митинг!

ФОПы двинулись от Крещатика к Верховной Раде. По пути следования перекрывают дороги и блокируют движение транспорта. От проезжей части их оттесняют силовики. Они же не пропустили к парламенту звукомобиль и транспорт со сценой. 

Как сообщают украинские СМИ, сейчас в городе несколько тысяч человек. Стычек между протестующими и правоохранителями пока нет, но обстановка накаляется. 

Предприниматели уже два года протестует против введения кассовых аппаратов. На улицы выходят каждую неделю. Наиболее масштабный в этом году был в январе. Протестующие попытались штурмом взять Верховную Раду. Пострадало более 20 человек. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

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Украинские предприниматели ходят на протесты как на работу! В эти минуты в центре Киева очередной митинг! ФОПы двинулись от Крещатика к Верховной Раде. По пути...
 
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