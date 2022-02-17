|
Несколько тысяч предпринимателей вышли на протест в Киеве
Источник материала: ОНТ
Украинские предприниматели ходят на протесты как на работу! В эти минуты в центре Киева очередной митинг!
ФОПы двинулись от Крещатика к Верховной Раде. По пути следования перекрывают дороги и блокируют движение транспорта. От проезжей части их оттесняют силовики. Они же не пропустили к парламенту звукомобиль и транспорт со сценой.
Как сообщают украинские СМИ, сейчас в городе несколько тысяч человек. Стычек между протестующими и правоохранителями пока нет, но обстановка накаляется.
Предприниматели уже два года протестует против введения кассовых аппаратов. На улицы выходят каждую неделю. Наиболее масштабный в этом году был в январе. Протестующие попытались штурмом взять Верховную Раду. Пострадало более 20 человек. По данным фактам возбуждены уголовные дела.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украинские предприниматели ходят на протесты как на работу! В эти минуты в центре Киева очередной митинг! ФОПы двинулись от Крещатика к Верховной Раде. По пути...
|
Архив (Разное)