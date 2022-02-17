Сборная Канады выиграла женский олимпийский турнир по хоккею

Источник материала: ОНТ

Хоккеистки сборной Канады – Олимпийские чемпионки Пекина. Сегодня утром прошел финальный матч, в котором канадкам противостояли соперницы из США.

На восьмой минуте счет открыла сборная Канады (шайбу забросила Сара Нурс). А на первый перерыв команды ушли уже при счете 2:0 в пользу канадок (отличилась Мари-Филип Пулен).

Во второй двадцатиминутке она оформила дубль и цифры на табло стали уже 3:0. Однако американкам удалось отыграть две шайбы, причем одну из них в конце третьего периода после замены вратаря на шестого полевого игрока. Но на большее сборной США сегодня не хватило.

Итог – 3:2, и Канада увозит домой золото пекинской Олимпиады. Серебро достаётся США, бронзу выиграла женская сборная Финляндии.

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