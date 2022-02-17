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Пьяный бесправник в Минске за ночь совершил три ДТП

17.02.2022 14:31 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пьяный бесправник в Минске за одну ночь совершил три ДТП, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Сегодня около 01.00 19-летний парень, управляя автомобилем "Ауди", двигался по ул. Корженевского в направлении площади Казинца. В какой-то момент молодой человек не справился с управлением, протаранил дорожный знак и выехал за пределы проезжей части", - рассказали в ведомстве.

Установлено, что в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения (1,5 промилле), а также не имел права управления транспортными средствами. До этого он повредил два припаркованных автомобиля и покинул места происшествий. Пострадавших нет.

Госавтоинспекция напоминает, что, садясь за руль в состоянии опьянения, вы подвергаете опасности не только себя, но и окружающих. -0-

 
Теги: Минск
 
 
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Госавтоинспекция напоминает, что, садясь за руль в состоянии опьянения, вы подвергаете опасности не только себя, но и окружающих.
 
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