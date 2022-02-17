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Международный форум ТИБО-2022 перенесен на июнь

17.02.2022 14:49 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сроки проведения в Минске XXVIII Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям ТИБО-2022 перенесены с 24-27 мая на 6-10 июня. Данное решение закреплено распоряжением премьер-министра от 16 февраля 2022 года №33р, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портале.

Как сообщалось, создан организационный комитет для подготовки и проведения форума. Председателем назначен министр связи и информатизации Константин Шульган. На оргкомитет возложены обязанности по разработке и утверждению концепции форума, обеспечению скоординированной работы по своевременному и качественному формированию экспозиции, подготовке и проведению программы деловых мероприятий, а также по подготовке по итогам форума отчета о результатах его проведения.

В случае необходимости оргкомитет может в установленном порядке привлекать к работе по подготовке и проведению форума руководителей и специалистов республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных правительству, облисполкомов, Минского горисполкома и других организаций.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Как сообщалось, создан организационный комитет для подготовки и проведения форума. Председателем назначен министр связи и информатизации Константин Шульган.
 
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