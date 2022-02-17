Все о валютных договорах: с кем можно заключать, где регистрировать, как быть с акциями

Источник материала: Myfin



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Расчеты компаний электронными деньгами

Белорусская компания заключила договор оказания услуг с иностранной компанией. По договору за оказанные услуги иностранная компания выплачивает белорусской компании вознаграждение электронными деньгами, перечисляя их на электронный кошелек «Яндекс Деньги». Есть ли необходимость регистрировать такой договор на веб-портале Нацбанка?

Договор следует зарегистрировать, если общая сумма вознаграждений по нему равна или превышает 4000 базовых величин, что в переводе составляет около 49 213 долларов США.

Кроме того, белорусской компании следует учитывать, что по требованию валютного законодательства белорусские компании и ИП обязаны обеспечить зачисление на свои счета, открытые в банках Республики Беларусь, белорусских рублей и (или) иностранной валюты, полученных, в частности, при исполнении договоров оказания услуг, заключенных с иностранными компаниями.

Это означает, что при расчетах электронными деньгами через электронный кошелек «Яндекс Деньги»белорусская компания должна вывести средства с такого кошелька на свой белорусский банковский счет в срок, не превышающий 30 календарных дней.

Когда поменялись условия договора

Белорусский ИП заключил договор с иностранной компанией на поставку товара. Общая цена договора выше 4000 базовых величин, и договор был зарегистрирован на веб-портале Нацбанка. После получения товара от белорусского ИП иностранная компания перевела свой долг по оплате товара на другое иностранное лицо. Следует ли регистрировать соглашение о переводе долга между иностранными лицами? Следует ли вносить какие-то изменения в регистрационную форму валютного договора на веб-портале Нацбанка?

Регистрировать на веб-портале Нацбанка соглашение о переводе долга между двумя иностранными лицами не требуется.

Белорусскому ИП после перевода долга по оплате товара на новое иностранное лицо необходимо внести изменения в регистрационную форму зарегистрированного договора поставки, указав страну, идентификационный номер или же адрес и наименование нового контрагента по договору.

Физлицо получает деньги от иностранной компании

Белорусское физическое лицо планирует заключить договор с иностранной компанией. По договору физическое лицо будет получать оплату от иностранной компании на свой белорусский банковский счет. Но в договоре не предусмотрены банковские реквизиты иностранной компании. Есть ли требование по валютному законодательству указывать банковские реквизиты иностранного контрагента в договоре?

Нет, такое требование отсутствует.

До 9 июля 2021 года при проведении валютных операций банк проверял валютные договоры на наличие наименования, местонахождения (юридического адреса) и банковских реквизитов (наименование банка, БИК / SWIFT) нерезидента-контрагента. Однако требование о проверке банком такой информации не распространялось на валютные операции, связанные с поступлением денежных средств белорусскому лицу.

С 9 июля 2021 года вступило новое валютное законодательство и требование о проверке банками валютных договоров на наличие информации о нерезиденте-контрагенте, в том числе его банковских реквизитов, было отменено.



Как действовать с торговлей акциями через брокера

Белорусское физическое лицо планирует заключить договор с иностранным брокером для последующей покупки ценных бумаг. Необходимо ли регистрировать такой валютный договор на веб-портале Нацбанка?

Договор необходимо зарегистрировать, в случае если сумма денежных обязательств с брокером не определена на момент заключения договора либо равна или превышает 2000 базовые величины, что в переводе составляет около 24 607 долларов США. Для определения порога регистрации следует принимать во внимание суммы платежей, направляемых физическим лицом в адрес иностранного брокера (в т.ч. указанные в инвойсах).

Нужно ли белорусскому физическому лицу предоставлять информацию об исполнении договора с брокером каждый месяц до 15-го числа?

Нет, такую информацию предоставлять на веб-портале Нацбанка не нужно. Белорусскому физическому лицу необходимо только внести информацию на веб-портал Нацбанка об исполнении договора с брокером в полном объеме в течение 15 календарных дней со дня прекращения действия договора.

Нужно ли при приобретении ценных бумаг через брокера дополнительно регистрировать на веб-портале сами сделки по приобретению ценных бумаг?

Нет, сделки по приобретению ценных бумаг, осуществляемые брокером, регистрировать на веб-портале Нацбанка не нужно.



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