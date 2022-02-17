«Главной целью было ― попасть в сферу „бизнес-волков“». Владелица EVACLINIC ― о бизнесе и учебе на Executive MBA

Источник материала: ProBusiness



Фото: Алексей Матюшков

«Помню, как преподаватель программы Executive MBA дал домашнее задание ― нарисовать большую мечту. Я пришла на урок с листом, на котором был нарисован просто круг с точкой. Это была клетка». Создательница сети клиник женского здоровья EVACLINIC, мама шестерых детей Лариса Пекурова рассказала о том, как создавала бизнес на репродуктивных технологиях и как ей помогло на этом пути качественное бизнес-образование.

Текст подготовлен совместно с ACADEM.BY

«Я поняла, что университетских знаний для успешной практики в бизнесе не хватит»

— Почему вы решили пойти учиться на Executive MBA?

— Я поняла, что университетских знаний для успешной практики в бизнесе не хватит. Чтобы двигаться дальше, нужно приложить больше усилий, и я прошла множество краткосрочных курсов. Главной целью было ― попасть в сферу «бизнес-волков». Главными учителями для меня стали «соседи по парте», которые также пришли сюда учиться. Я наблюдала за их стратегическими решениями как в бизнесе, так и в личных делах. Мне было всего 27 лет, самая мелкая в группе ― и по возрасту, и по размеру бизнеса. Меня это мотивировало.





— Каким был самый запоминающийся момент вашей учебы?

— Помню, как преподаватель дал домашнее задание ― нарисовать большую мечту. Тогда я уже была владелицей EVACLINIC, мы пробовали себя в разных форматах, даже запускали аптеку. Но на урок я пришла с листом, на котором был нарисован просто круг с точкой. «Это ― клетка», — ответила я.

Я не имела понятия, почему моя рука сама нарисовала эту клетку, просто мысли вертелись вокруг клеточных технологий. Но уже через 3 года мы открыли клинику репродукции и генетики, а еще через год основали первый в нашей стране репробанк ― банк репродуктивных клеток. Сейчас понимаю, что именно из аудитории я отправила запрос во вселенную, и начались события, которые привели меня к новому международному бизнесу, клинике репродукции и генетики EVACLINIC IVF. Мы активно ведем торговлю с Россией, открыли офис в Пекине, но из-за пандемии его работу пришлось приостановить.

— Интересно, а почему именно Китай? Неужели китайские пары готовы покупать зарубежные клетки?

— Дело в том, что донорские программы в Китае запрещены, и очень долго работал закон «одна семья ― один ребенок». Миллионы пар были ограничены в деторождении, что делало их несчастными. Сейчас закон отменили, но будущие родители уже не молоды, ведь пик репродуктивного возраста человека приходится на промежуток от 20 до 30 лет, а после 30 шансы зачать здорового ребенка или зачать его вообще стремительно падают. Поэтому китайские семьи, которые хотят ребенка, вылетают в страны Европы с более лояльным законодательством, чтобы воспользоваться своим шансом и зарубежными репродуктивными технологиями.

— Но ребенок, зачатый с помощью яйцеклетки белоруски, будет иметь славянскую внешность… Не смущает ли это будущих родителей?

— В любом случае это будет «микс», ведь мужской материал берется с китайской стороны. К тому же можно подыскать похожий фенотип. Часто клиенты клетки ищут в многонациональной России, а к нам уже приезжают с готовым материалом. Некоторые китайцы даже наоборот хотят, чтобы у деток были славянские черты. Кто-то хочет малыша, похожего на себя, а кто-то «такого, как доктор».



Фото: Алексей Матюшков

«Каждая пятая пара в мире сталкивается с проблемами в зачатии и деторождении»

— Растет ли спрос на репродуктивные услуги на мировом рынке в целом, если брать не только Китай?

— К сожалению, сегодня тренд растущий. Каждая пятая пара в мире сталкивается с проблемами в зачатии и деторождении. На это есть целый комплекс причин. Экология, смещенный репродуктивный возраст… Первые беременности сдвигаются на «после 30-ти», «когда построю карьеру и дом» или «встречу принца». Информации о возможности заморозки яйцеклетки слишком мало, многие об этом не знают или имеют предубеждения, а ведь это шанс для женщины иметь здорового ребенка, когда она будет готова к беременности.



Фото: Алексей Матюшков

— Насколько эффективно белорусское законодательство в сфере репродуктивного здоровья по сравнению с мировым опытом?

— У нас очень цивилизованное законодательство в этой области. Описаны практически все процессы, защищены все участники, особенно в части суррогатного материнства.

Недавно в России разгорелся скандал ― в связи с пандемией и закрытием границ в стране застряло огромное количество детей, рожденных для китайцев от суррогатных матерей. Этим деткам уже почти год, а они до сих пор не видели своих родителей. Родители присылают медсестрам голосовые записи колыбельных на китайском, чтобы они включали малышам родную речь. Российские коллеги, которые сталкивались с белорусским законодательством в этой области, высказывают мнение, что в нашей стране все разрешилось бы быстрее.

С другой стороны, есть западный, более мягкий опыт. Например, в Штатах дети, рожденные от донора, могут с согласия родителей и самих доноров познакомиться с ними. Это очень высокий уровень культуры.



Фото: Алексей Матюшков

— Есть ли у вас недостаток в донорских клетках?

— Недостатка в материалах мы не испытываем, пусть женщинам стать донорами сложнее, чем мужчинам.

— А почему женщина решает стать донором яйцеклетки? Чаще ею руководят финансовые мотивы (донорство стоит около 2400 BYN, а это примерно $ 937) или желание помочь?

— Если женщина решает таким образом свои финансовые вопросы, то стыдиться тут нечего. Знаете, иногда донорами становятся женщины, которых сложно представить в этой роли. Как-то на бизнес-конференции ко мне подошла девушка невероятной красоты, по всей видимости, достаточно обеспеченная, и рассказала, что она донор нашей клиники. Я была потрясена ― она точно не ставила целью вознаграждение. Для нее это способ быть полезной, возможность осчастливить кого-то.

— К слову, вы и сама мать шестерых детей, и этот статус сопровождает вас во всех интервью и выступлениях. Когда вас описывают не только как предпринимателя, но и как многодетную мать ― это не задевает?

— А вдруг кого-то вдохновляет именно то, что я ― мать шестерых? Конечно, если бы я говорила о себе сама, то для начала бы рассказала о том, что я сделала полезного для мира. Это в первую очередь проект EVACLINIC.

Дети ― это важная, но не единственная часть моей жизни. Моя задача как матери ― выносить, родить, научить всему и … отпустить. Они ― гости в моей жизни. Я стараюсь быть гостеприимным родителем, вырастить их свободными и счастливыми.



Фото: Алексей Матюшков

«Мы ведем абсолютно прозрачный бизнес»

— А как случилось, что вы стали активно вести свой блог в Instagram, выступать на конференциях, давать интервью? Медицинская отрасль в Беларуси довольно закрытая…

— Потому что нам нечего скрывать. Мы ведем абсолютно прозрачный бизнес. Но признаюсь, что сама я не очень общительный человек. Долгое время я отмахивалась, когда мне говорили, что нужно нести в массы свои знания, убеждения, показывать клиентам свое лицо.

Лично у меня произошла неприятная ситуация, когда авторитет в сети оказался сильнее правды и здравого смысла. Именно она мотивировала меня меняться. Однажды к нам на программу ведения беременности попросилась блогер ― на условиях бартера. Мы даже предлагали снимать ей совместные видео, быть лицом нашего нового на тот момент проекта ― школы будущих мам. Но когда мы запустили эту школу, она начала говорить, что мы украли ее идею. Команда из 10 лекторов с медицинским образованием «украла» идею у женщины, просто беременной вторым ребенком?

Я записала видеоопровержение, рассказала свою версию событий, но понимала, что 3000 моих друзей в социальных сетях ― недостаточная сила, чтобы иметь голос в этой ситуации. И я начала говорить громче. О себе, клинике, ценностях, которые мы доносим. Стала развивать блог в Instagram, давать интервью, запускать социальные проекты, которые широко освещаются в медиа.



Фото: Алексей Матюшков

— Многие опытные предприниматели продолжают считать, что публичность ― это нечто излишнее. Или не знают, с чего начать. Что вы им посоветуете?

— Да, ведение блогов отнимает время. Но это не дополнительная нагрузка, если только вы не пытаетесь сломать себя и выдать за кого-то другого. Это естественное желание поделиться. У меня раньше был синдром отличницы― я думала, что мне нечего сказать людям. Но шаг за шагом эти комплексы ушли.

— Активностей у вас много ― и личный Instagram-блог с 30+ тысячами подписчиков, и YouTube-канал клиники, и социальные проекты ― например, проект с белорусскими блогерами об опыте мизогинии… Какая команда все это создает?

— У нас есть целое «рекламное агентство» внутри компании ― SMM-менеджер, руководитель продакшена, видеограф, интернет-маркетологи, контент-менеджеры плюс специалисты на аутсорсе.



Фото: Алексей Матюшков

— Сколько стоят все эти маркетинговые усилия?

— У нас вся финансовая система поделена по резервным фондам и идет в процентном отношении ― маркетинг стоит 6% от выручки. Но мы не «осваиваем бюджет», а инвестируем в интересные проекты. Зачастую мы не тратим весь бюджет в месяц, а накапливаем на будущее.

— Мы начали с того, что ваша клиника репродукции и генетики EVACLINIC IVF начиналась с простого рисунка. А какие запросы вы посылаете во вселенную сейчас?

— Расти и развиваться, конечно. Мы осваиваем новые технологии, работаем над открытием филиалов и представительств в России. Есть планы по работе на зарубежных рынках, в частности США.

С точки зрения гинекологии, в широте направлений мы уже можем соревноваться с любой крупной женской консультацией ― у нас работает порядка 60 гинекологов. Это мотивирует двигаться вперед ― к еще более интересным задачам.

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