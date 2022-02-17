В Бобруйске у двух парней обнаружены марки ЛСД

Источник материала: БелТА

17 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске у двух молодых парней нашли марки с особо опасным психотропным веществом. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области Ирина Рачковская.

По подозрению в незаконном обороте наркотиков задержаны 18-летний местный житель и 16-летний учащийся колледжа. В отношении них Бобруйский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовные дела. В ходе обыска у молодых людей сотрудники милиции обнаружили и изъяли полимерные пакеты, в которых находились небольшие фрагменты бумаги с так называемыми марками, покрытыми неустановленным веществом. Изъятые бумажные фрагменты направили в Бобруйский межрайонный отдел ГКСЭ для проведения исследований. В ходе проведения судебной экспертизы наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, сильнодействующих веществ на марках выявлено особо опасное психотропное вещество, не используемое в медицинских целях, - лизергид, больше известное как ЛСД.

Кроме того, по результатам судебной трасологической экспертизы установлено, что один бумажный фрагмент, состоящий из одной марки, изъятый у 18-летнего бобруйчанина, ранее составлял единое целое с бумажным фрагментом из 4 марок, изъятым у второго парня. Третий фрагмент на 10 марок ранее мог составлять единое целое с двумя остальными, на что указывают общие для них признаки.

Судебные эксперты управления ГКСЭ по Могилевской области обращают внимание на актуальную проблему, связанную с вовлечением в незаконный оборот наркотиков несовершеннолетних. Специалисты призывают родителей быть внимательными по отношению к детям, проводить с ними профилактические беседы о негативных последствиях употребления наркотиков для жизни и здоровья, формировать положительное отношение к здоровому образу жизни. Кроме того, детям и подросткам следует объяснить, что работа курьером по доставке наркотических средств как способ легкого заработка - уголовно наказуемое деяние, за совершение которого предусмотрена жесткая ответственность вплоть до 25 лет лишения свободы.-0-