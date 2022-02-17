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Камеры в Беларуси начали фиксировать среднюю скорость на дорогах! Будьте внимательны!

17.02.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Камеры в Беларуси начали фиксировать среднюю скорость на дорогах! Будьте внимательны!

На дорогах Минской области начала работать система контроля средней скорости движения транспорта. В течение недели систему подключат по всей стране, сообщили на сайте МВД Беларуси.

Приборы уже зафиксировали первые нарушения на автодороге М-1.

Участки дороги для контроля выбираются такие, где больше всего очагов концентрации ДТП из-за превышения скорости.

Дорожными знаками обозначены участки, на которых проходит контроль.


Фото с сайта МВД Беларуси

Данные о нарушениях автоматически передаются в МВД.

В ведомстве призывают водителей быть внимательными и не превышать разрешенную скорость. Ведь это является сопутствующей причиной ДТП с самыми тяжкими последствиями.

Главное фото: архив БЕЛТА


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На дорогах Минской области начала работать система контроля средней скорости движения транспорта. В течение недели систему подключат по всей стране, сообщили на...
 
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