|
Камеры в Беларуси начали фиксировать среднюю скорость на дорогах! Будьте внимательны!
Источник материала: ОНТ
На дорогах Минской области начала работать система контроля средней скорости движения транспорта. В течение недели систему подключат по всей стране, сообщили на
Приборы уже зафиксировали первые нарушения на автодороге М-1.
Участки дороги для контроля выбираются такие, где больше всего очагов концентрации ДТП из-за превышения скорости.
Дорожными знаками обозначены участки, на которых проходит контроль.
Данные о нарушениях автоматически передаются в МВД.
В ведомстве призывают водителей быть внимательными и не превышать разрешенную скорость. Ведь это является сопутствующей причиной ДТП с самыми тяжкими последствиями.
Главное фото: архив БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На дорогах Минской области начала работать система контроля средней скорости движения транспорта. В течение недели систему подключат по всей стране, сообщили на...
|
Архив (Разное)