Камеры в Беларуси начали фиксировать среднюю скорость на дорогах! Будьте внимательны!

Источник материала: ОНТ

На дорогах Минской области начала работать система контроля средней скорости движения транспорта. В течение недели систему подключат по всей стране, сообщили на сайте МВД Беларуси.

Приборы уже зафиксировали первые нарушения на автодороге М-1.

Участки дороги для контроля выбираются такие, где больше всего очагов концентрации ДТП из-за превышения скорости.

Дорожными знаками обозначены участки, на которых проходит контроль.



Фото с сайта МВД Беларуси

Данные о нарушениях автоматически передаются в МВД.

В ведомстве призывают водителей быть внимательными и не превышать разрешенную скорость. Ведь это является сопутствующей причиной ДТП с самыми тяжкими последствиями.

Главное фото: архив БЕЛТА





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