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3 секрета вкуснейшего борща – вся семья будет в восторге! Всего одно действие – и цвет станет ярко-красным!

17.02.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

3 секрета вкуснейшего борща – вся семья будет в восторге! Всего одно действие – и цвет станет ярко-красным!

Секретами приготовления вкусного борща поделились на YouTube-канале Tasty Food. Кроме того, если соблюдать определенное условие, борщ получается яркого-красным. Смотрите, что для этого нужно! 

Как готовить: лук нарежьте и обжарить на растительном масле. После того, как лук обжарился, отправьте к нему тертую на крупной терке морковь еще на минут 10.

Положите в холодную воду мясо, порезанное на куски, и свеклу целиком, доведите до кипения. Через 25 минут свеклу доставайте. А к мясу добавьте перец горошком, соль, порезанный картофель. Доведите до кипения и положите в кастрюлю нашинкованную капусту и жареные морковь с луком.

Свеклу, которую достали из бульона, натрите на крупной терке и обжарьте на растительном масле под закрытой крышкой на среднем огне примерно 10 мин. Затем положите в нее томатную пасту, обжаривайте еще 2-3 мин.

После того, как в кастрюле с капустой и картофелем закипело, отправляйте туда свеклу с соусом. Перемешайте и варите до готовности 10-15 минут. Подавайте со сметаной и зеленью.

3 секрета вкусного, ярко-красного борща:

1. Мясо для борща обязательно должно быть на кости и двух видов – свинина (или телятина) и курица.

2. Свеклу нужно варить целиком. Можно, как в нашем рецепте, вместе с порезанным на куски мясом. Именно это даст хороший цвет борщу. Только обязательно убирайте пену!

3. Когда выключили огонь, добавьте лавровый лист и дайте борщу настояться около часа – полтора. Тогда его вкус станет насыщенным.

Фото: скриншот из видео Tasty Food

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Секретами приготовления вкусного борща поделились на YouTube-канале Tasty Food. Кроме того, если соблюдать определенное условие, борщ получается яркого-красным. Смотрите,...
 
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