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Как отправить ребенка отдохнуть за счет средств бюджета? Вот какие справки нужны!

17.02.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как отправить ребенка отдохнуть за счет средств бюджета? Вот какие справки нужны!

О том, как отправить ребёнка отдохнуть за счёт средств бюджета или по сниженной стоимости, в программе «Наше утро» на ОНТ рассказывает Ирина Соловьёва, заместитель начальника Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению.

Ирина Соловьёва, заместитель начальника Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению: «При наличии показаний к санаторно-курортному лечению, подтвержденному медсправкой о состоянии здоровья, ребенок может быть направлен в санаторно-курортную организацию 1 раз в год по бесплатной путевке, оплаченной за счет средств фонда социальной защиты населения. Данные путевки выдаются комиссиями по оздоровлению и санаторно-курортному лечению по месту работы одного из родителей. Помимо медсправки и заявления, в комиссию по оздоровлению родитель должен предоставить и справку с места работы другого родителя о том, что данной льготой ребенок в текущем году еще не воспользовался. Продолжительность лечения по путевке 21 день. Направляются в основном в детские санатории в Беларуси».


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О том, как отправить ребёнка отдохнуть за счёт средств бюджета или по сниженной стоимости, в программе «Наше утро» на ОНТ рассказывает Ирина Соловьёва, заместитель...
 
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