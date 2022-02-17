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Как отправить ребенка отдохнуть за счет средств бюджета? Вот какие справки нужны!
Источник материала: ОНТ
О том, как отправить ребёнка отдохнуть за счёт средств бюджета или по сниженной стоимости, в программе «Наше утро» на ОНТ рассказывает Ирина Соловьёва, заместитель начальника Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению.
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О том, как отправить ребёнка отдохнуть за счёт средств бюджета или по сниженной стоимости, в программе «Наше утро» на ОНТ рассказывает Ирина Соловьёва, заместитель...
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