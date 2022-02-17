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Женщина из Жлобина родила девочку, отнесла ее в лес и оставила там в коробке – дело направлено в суд
Источник материала: ОНТ
Уголовное дело в отношении 38-летней женщины из Жлобинского района направлено в суд – ей инкриминируют убийство младенца, совершенное с особой жестокостью,
Ранее судимая женщина, по материалам дела, в октябре 2020 года узнала о беременности.
Она родила девочку не в роддоме в июле 2021 года. Отнесла ее в лес в безлюдное труднодоступное место, уложила в картонную коробку и оставила на земле. Малышка умерла.
Женщину заключили под стражу.
Фото: архив БЕЛТА
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Женщина из Жлобина родила девочку, отнесла ее в лес и оставила там в коробке – дело направлено в суд
Уголовное дело в отношении 38-летней женщины из Жлобинского района направлено в суд – ей инкриминируют убийство младенца, совершенное с особой жестокостью,...
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