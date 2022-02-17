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Женщина из Жлобина родила девочку, отнесла ее в лес и оставила там в коробке – дело направлено в суд

17.02.2022 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Женщина из Жлобина родила девочку, отнесла ее в лес и оставила там в коробке – дело направлено в суд

Уголовное дело в отношении 38-летней женщины из Жлобинского района направлено в суд – ей инкриминируют убийство младенца, совершенное с особой жестокостью, сообщает БЕЛТА со ссылкой на прокуратуру Гомельской области.

Ранее судимая женщина, по материалам дела, в октябре 2020 года узнала о беременности.

Она родила девочку не в роддоме в июле 2021 года. Отнесла ее в лес в безлюдное труднодоступное место, уложила в картонную коробку и оставила на земле. Малышка умерла.

Женщину заключили под стражу.

Фото: архив БЕЛТА


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Уголовное дело в отношении 38-летней женщины из Жлобинского района направлено в суд – ей инкриминируют убийство младенца, совершенное с особой жестокостью,...
 
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