Женщина из Жлобина родила девочку, отнесла ее в лес и оставила там в коробке – дело направлено в суд

Источник материала: ОНТ

Уголовное дело в отношении 38-летней женщины из Жлобинского района направлено в суд – ей инкриминируют убийство младенца, совершенное с особой жестокостью, сообщает БЕЛТА со ссылкой на прокуратуру Гомельской области.

Ранее судимая женщина, по материалам дела, в октябре 2020 года узнала о беременности.

Она родила девочку не в роддоме в июле 2021 года. Отнесла ее в лес в безлюдное труднодоступное место, уложила в картонную коробку и оставила на земле. Малышка умерла.

Женщину заключили под стражу.

Фото: архив БЕЛТА





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