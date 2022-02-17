Брестские таможенники пресекли ввоз тягача с перебитым VIN-номером

Источник материала: БелТА

17 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Козловичи" таможенники пресекли ввоз в Беларусь тягача с измененным VIN-номером, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Брестскую таможню.

Renault Premium направлялся из Польши в Россию. Во время таможенного контроля внимание инспекторов привлекли идентификационные номера. Было подозрение, что VIN седельного тягача мог быть изменен. Эти догадки подтвердил эксперт Брестского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз.

Тягач 2008 года выпуска оценочной стоимостью более Br85 тыс. изъят. Начат административный процесс по ч.2 ст.15.1 КоАП. Санкция статьи предусматривает конфискацию товара.-0-