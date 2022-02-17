Акционерам Apple советуют голосовать против выплат Тиму Куку ему полагается $ 99 млн.

Источник материала: Myfin



Тим Кук на конференции Apple. Источник: flickr.com / Mike Deerkoski

Акционерам Apple предлагают проголосовать против пакета вознаграждений главе компании Тиму Куку по итогам прошлого года, который оценивается примерно в $ 99 млн. Консалтинговая компания Institutional Shareholder Services (ISS) сообщила им о своих «серьезных опасениях», связанных с ростом выплат боссу компании – годом ранее они составляли $14,8 млн. и за их утверждение проголосовало тогда 95% акционеров. Также фирма поделилась информацией, что нынешние выплаты Куку в 1447 раз превышают среднюю зарплату сотрудников Apple.

В Apple работа Кука, активы которого оцениваются примерно в $ 1,4 млрд., оплачивается в виде акций, зарплаты и покрытия некоторых расходов. Так, компания выплатила своему CEO более $ 630 тыс. на личную охрану, а также $ 712,5 тыс. на перелеты частным бизнес-джетом. Как отметили в ISS, эти траты Кука были значительно выше, чем в других сопоставимых компаниях.

В письме акционерам консалтинговая фирма заявила, что имеет «серьезные опасения» относительно «структуры и размера» пакета выплат, а также отметила, что для половины вознаграждения Кука не хватает «критериев оценки деятельности».

При этом под управлением Тима Кука, который руководит Apple с 2011 года, доходы акционеров составили более 1000%, а компания стала первой, чья рыночная стоимость акций в январе этого года достигла $3 трлн. – правда, затем эта цифра снизилась до текущей в $2,8 трлн.

Последнее слово в вопросе размера вознаграждения Кука будет за советом директоров компании – акционеры Apple могут лишь давать рекомендации относительно выплат.

Отмечается, что многомиллиардные американские компании, такие как IBM и Starbucks, в последнее время сталкиваются с более сильным сопротивлением акционеров в вопросе выплат, заработной платы и компенсаций руководителям. В то же время президент США Джо Байден и конгрессмены-демократы призывают увеличить налоги для крупного бизнеса и миллиардеров, чтобы использовать полученные средства на социальные программы. Так, ограничения вознаграждений руководству крупных американских компаний, по имеющимся оценкам, позволят получить около $16 млрд. на эти нужды.

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