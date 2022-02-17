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В Бресте столкнулись такси и легковушка, есть пострадавшие

17.02.2022 17:35 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте столкнулись два легковых автомобиля. В аварии пострадал 20-летний водитель такси, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Наталья Милюкова.

Авария случилась сегодня примерно в 13.00. За рулем автомобиля "Мицубиси" был 33-летний брестчанин. По предварительной информации, мужчина выехал на перекресток ул.Орловской и ул.Гаврилова на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с автомобилем такси марки "Киа".

Водителя такси госпитализировали. Его 34-летнего пассажира доставили в больницу для оценки состояния здоровья. Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства ДТП.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Водителя такси госпитализировали. Его 34-летнего пассажира доставили в больницу для оценки состояния здоровья. Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства ДТП.
 
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