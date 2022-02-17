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Конькобежка Екатерина Слоева заняла 21-е место на дистанции 1000 м на Олимпиаде

17.02.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Конькобежка Екатерина Слоева заняла 21-е место на дистанции 1000 м на Олимпиаде

На Олимпиаде разыгран очередной комплект наград в конькобежном спорте. На дистанции 1000 метров соревновались женщины.

В числе 30 претенденток на награды была белоруска Екатерина Слоева. Она выступала в четвертом забеге и соревновалась с норвежкой Рагне Вилкунд.

В этом противостоянии представительница нашей страны уступила, а в итоговом протоколе заняла 21-е место. С олимпийским рекордом эту дисциплину выиграла японка Михо Такаги. Ее время – 1 минута 30 целых и 19 сотых секунды.

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На Олимпиаде разыгран очередной комплект наград в конькобежном спорте. На дистанции 1000 метров соревновались женщины. В числе 30 претенденток на награды была...
 
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