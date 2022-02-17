|
«Мешков Брест» проиграл «Ольборгу» в гандбольной Лиге чемпионов
Источник материала: ОНТ
После долгого перерыва возобновилась гандбольная Лига чемпионов. «Мешков Брест» накануне провел домашний матч против «Ольборга».
Напомним, датский клуб в прошлом году играл в финале турнира, а в нынешнем розыгрыше лидирует в нашей отборочной группе.
Свой высокий класс гости подтвердили и на этот раз. До середины первого тайма борьба была равной. Но затем гандболисты «Ольборга» вырвались вперед и ушли на перерыв при счете 17:15. Во втором тайме БГК сумел догнать соперника.
Однако затем гости прибавили, вновь обеспечили преимущество и спокойно довели матч до победы – 33:30. Брестчане по-прежнему занимают последнее, 8 место в своей отборочной группе.
Следующую игру в Лиге чемпионов наша команда проведет 24 февраля в гостях у венгерского «Пика».
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После долгого перерыва возобновилась гандбольная Лига чемпионов. «Мешков Брест» накануне провел домашний матч против «Ольборга». Напомним, датский клуб в прошлом...
|
Архив (Разное)