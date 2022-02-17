﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Мешков Брест» проиграл «Ольборгу» в гандбольной Лиге чемпионов

17.02.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

«Мешков Брест» проиграл «Ольборгу» в гандбольной Лиге чемпионов

После долгого перерыва возобновилась гандбольная Лига чемпионов. «Мешков Брест» накануне провел домашний матч против «Ольборга».

Напомним, датский клуб в прошлом году играл в финале турнира, а в нынешнем розыгрыше лидирует в нашей отборочной группе.

Свой высокий класс гости подтвердили и на этот раз. До середины первого тайма борьба была равной. Но затем гандболисты «Ольборга» вырвались вперед и ушли на перерыв при счете 17:15. Во втором тайме БГК сумел догнать соперника.

Однако затем гости прибавили, вновь обеспечили преимущество и спокойно довели матч до победы – 33:30. Брестчане по-прежнему занимают последнее, 8 место в своей отборочной группе.

Следующую игру в Лиге чемпионов наша команда проведет 24 февраля в гостях у венгерского «Пика».

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После долгого перерыва возобновилась гандбольная Лига чемпионов. «Мешков Брест» накануне провел домашний матч против «Ольборга». Напомним, датский клуб в прошлом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Что будет с белорусским рублем из-за отказа выдавать Беларуси $ 3,5 млрд? Мнение эксперта
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by