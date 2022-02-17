«Мешков Брест» проиграл «Ольборгу» в гандбольной Лиге чемпионов

Источник материала: ОНТ

После долгого перерыва возобновилась гандбольная Лига чемпионов. «Мешков Брест» накануне провел домашний матч против «Ольборга».

Напомним, датский клуб в прошлом году играл в финале турнира, а в нынешнем розыгрыше лидирует в нашей отборочной группе.

Свой высокий класс гости подтвердили и на этот раз. До середины первого тайма борьба была равной. Но затем гандболисты «Ольборга» вырвались вперед и ушли на перерыв при счете 17:15. Во втором тайме БГК сумел догнать соперника.

Однако затем гости прибавили, вновь обеспечили преимущество и спокойно довели матч до победы – 33:30. Брестчане по-прежнему занимают последнее, 8 место в своей отборочной группе.

Следующую игру в Лиге чемпионов наша команда проведет 24 февраля в гостях у венгерского «Пика».

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