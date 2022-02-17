﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко – американцам: Ваша разведка никчемная! Признайте хотя бы это

17.02.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Лукашенко – американцам: Ваша разведка никчемная! Признайте хотя бы это

Александр Лукашенко заявил журналистам после ознакомления с ходом белорусско-российского учения «Союзная решимость-2022», что США должны признать никчемность своей разведки. 


Представители зарубежных СМИ спросили у Президента, есть ли с территории нашей страны угроза нападения на Украину. Глава государства задал встречный вопрос: «Вы до сих пор верите, что мы будем отсюда нападать на Украину?»

По словам Александра Лукашенко, существует белорусско-российский договор и фактически создана единая армия. И это – официальная позиция Беларуси. Также Президент добавил, что американские военные специалисты присутствуют во многих странах, которые расположены, в том числе, на большом отдалении от США. 

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко заявил журналистам после ознакомления с ходом белорусско-российского учения «Союзная решимость-2022», что США должны признать никчемность...
 
Новости дня
Новости разные
 
Что будет с белорусским рублем из-за отказа выдавать Беларуси $ 3,5 млрд? Мнение эксперта
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by