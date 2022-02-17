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Лукашенко – американцам: Ваша разведка никчемная! Признайте хотя бы это
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко
Представители зарубежных СМИ спросили у Президента, есть ли с территории нашей страны угроза нападения на Украину. Глава государства задал встречный вопрос: «Вы до сих пор верите, что мы будем отсюда нападать на Украину?»
По словам Александра Лукашенко, существует белорусско-российский договор и фактически создана единая армия. И это – официальная позиция Беларуси. Также Президент добавил, что американские военные специалисты присутствуют во многих странах, которые расположены, в том числе, на большом отдалении от США.
Фото: БЕЛТА
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