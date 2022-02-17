Лукашенко – американцам: Ваша разведка никчемная! Признайте хотя бы это

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко заявил журналистам после ознакомления с ходом белорусско-российского учения «Союзная решимость-2022», что США должны признать никчемность своей разведки.





Представители зарубежных СМИ спросили у Президента, есть ли с территории нашей страны угроза нападения на Украину. Глава государства задал встречный вопрос: «Вы до сих пор верите, что мы будем отсюда нападать на Украину?»

По словам Александра Лукашенко, существует белорусско-российский договор и фактически создана единая армия. И это – официальная позиция Беларуси. Также Президент добавил, что американские военные специалисты присутствуют во многих странах, которые расположены, в том числе, на большом отдалении от США.

Фото: БЕЛТА

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