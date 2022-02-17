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Наблюдатели от СНГ встретились с членами избиркомов и проверили подготовку участков для голосования на Могилёвщине

17.02.2022 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Наблюдатели от СНГ встретились с членами избиркомов и проверили подготовку участков для голосования на Могилёвщине

Наша страна готовится к референдуму по изменениям и дополнениям Конституции. Долгосрочные наблюдатели от СНГ продолжают работу в регионах. Сегодня представители Миссии встретились с членами избиркомов и ознакомились с подготовкой участков для голосования на Могилёвщине.

Участок №1  разместился в Белорусско-российском университете. Досрочное голосование начнется 22 февраля, но избирателей здесь принимают уже с 11. Каждый может ознакомиться со списком участников Референдума, проверить правильность персональных данных. В списках избирателей на первом участке – чуть больше 1700 человек. 

Из них 14 – голосуют впервые. К проведению референдума все готово. 

Всего в Могилёвской области 707 участков для голосования, в том числе 32 – в стационарах клиник.

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Наша страна готовится к референдуму по изменениям и дополнениям Конституции. Долгосрочные наблюдатели от СНГ продолжают работу в регионах. Сегодня представители...
 
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