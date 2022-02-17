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В ЛНР и ДНР сообщают об обстрелах со стороны Украины
Источник материала: ОНТ
Ситуация на востоке Украины сегодня обострилась. Об этом сообщили в самопровозглашенных республиках Донбасса.
Их представители говорят о массированных обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины и подготовке наступления.
Так, в Луганске сообщили, что обстрелы начались ранним утром. В зону поражения попали населенные пункты как Луганской, так и Донецкой народных республик. Использовались минометы, гранатометы, БМП, крупнокалиберное стрелковое оружие, а также противотанковые ракетные комплексы. Самопровозглашённые республики назвали эти обстрелы самыми активными за последние месяцы. Огонь открыт по объектам гражданской инфраструктуры и жилым кварталам.
Уточняется информация о жертвах и пострадавших.
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Ситуация на востоке Украины сегодня обострилась. Об этом сообщили в самопровозглашенных республиках Донбасса. Их представители говорят о массированных обстрелах...
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