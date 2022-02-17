Что будет с белорусским рублем из-за отказа выдавать Беларуси $ 3,5 млрд? Мнение эксперта

Источник материала: ProBusiness



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Беларусь не получит от Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) запрошенные $ 3,5 млрд. По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, у фонда нет возможности выдать такую сумму. Но Москва готова оказать Беларуси меньшую поддержку — рассмотреть вопрос рефинансирования долга примерно в $ 1 млрд в год. Вместе со старшим аналитиком «Альпари Евразия» Вадимом Иосубом разбираемся, что теперь будет с курсом белорусского рубля и какие могут быть последствия для бизнеса.

Вадим Иосуб

Старший аналитик «Альпари Евразия»

Как ситуация повлияет на курс белорусского рубля?

— Вчерашнее заявление на курс белорусского рубля не повлияет. У белорусских властей есть такая традиция — просить по максимуму, и, мне кажется, никто в здравом уме и не рассчитывал, что Россия эти $ 3,5 млрд выдаст Беларуси. Кстати, интересный нюанс: ни разу не была публично озвучена белорусской стороной просьба о выделении ей этой суммы от ЕФСР.

Эта цифра прозвучала во второй половине 2021 года от представителей Евразийского банка развития. И ее озвучил глава Минфина России Антон Силуанов.

При этом Силуанов сказал, что $ 1 млрд — это как раз ровно та сумма, которую в 2022 году Беларусь должна вернуть России.

Хочу отметить, что уже с 2020 года четко видна тенденция, что Россия готова рефинансировать Беларуси только долги перед собой и ни доллара больше. Поэтому Россия сейчас выдает новые кредиты, чтобы Беларусь смогла закрыть долги.



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Что еще может изменить курсы валют?

— На курс валют влияют события вокруг ситуации в Украине. Когда происходит эскалация конфликта, это проявляется в виде роста курса доллара и евро. Российский рубль, в свою очередь, падает. Но как только есть намеки на снижение напряженности, уменьшение вероятности войны, все происходит наоборот — российский рубль крепнет по отношению к белорусскому.

Думаю, пока ситуация не разрешится, это будет основным фактором влияния в том числе на курс белорусского рубля.

Более долгосрочный фактор влияния в течение 2022 года — это то, как на белорусской экономике будут сказываться санкции США и Евросоюза.

Есть только один вопрос: насколько все будет плохо? Ведь очевидно, что возникают проблемы с экспортом калийных удобрений и нефтепродуктов.

Разумеется, эти проблемы будут каким-то образом пытаться обходить, в частности с помощью России. Но даже если и удастся это сделать, используя, например, посреднические структуры и схемы поставок, то даже в этом случае частью прибыли придется делиться с посредниками, а значит, экономика будет недополучать валюту.

Как все это может повлиять на бизнес?

— Думаю, на белорусском бизнесе вся эта ситуация с отказом ЕФСР выделить $ 3,5 млрд также не скажется. Это, скорее, вопрос, что будет с госбюджетом и золотовалютными резервами.

Для каждого бизнеса в первую очередь важна платежеспособность его покупателей.

Сейчас у некоторых сфер бизнеса связаны руки. Особенно у тех, кто занимается экспортом или импортом. И санкции — один из главных факторов влияния на их работу. Но стоит предупредить, что в случае начала военных действий в Украине будут введены новые санкции в отношении России. И есть риск, что и в отношении Беларуси тоже, если ее территория будет задействована в событиях.

Последствия могут быть такими, что все предыдущие санкции покажутся «цветочками».

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