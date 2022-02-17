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Норвегия лидирует в медальном зачете на Олимпийских играх
Источник материала: ОНТ
Позади – очередной соревновательный день олимпийских игр. Лидерство в медальном зачете по-прежнему у команды Норвегии.
У этой сборной в копилке 14 золотых наград. Всего же норвежцы 29 раз поднимались на пьедестал почета. У Германии – 10 медалей высшего достоинства. Замыкает тройку лидеров США (с начала Олимпиады спортсмены этой страны выиграли 8 золотых наград). Беларусь на 22-м месте с двумя серебряными медалями (в биатлоне и фристайле).
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Позади – очередной соревновательный день олимпийских игр. Лидерство в медальном зачете по-прежнему у команды Норвегии. У этой сборной в копилке 14 золотых наград....
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